Валентина Родионенко о поведении гимнаста Куляка: «Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нем эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об атмосфере на этапе Кубка мира в Дохе. 

«Мы испытали на этом турнире невероятное напряжение. Причем не в смысле соревнований, а в смысле нервной обстановки вокруг, давления со стороны украинской делегации.

Когда прошла квалификация, наши девочки выиграли все четыре вида. И перед финалом нам начали говорить, что нас будут снимать. И до последней минуты, уже выходя на прыжок, мы не знали: будем мы выступать или не будем.

И только приезд главы федерации Моринари Ватанабэ разрешил ситуацию, он сам лично принял решение позволить нам выступать до конца. А вообще уже было сформировано решение нас снимать. Присутствовало очень серьезное влияние украинской делегации», – сказала Родионенко. 

Также тренер объяснила поведение гимнаста Ивана Куляка, который наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на в Дохе. 

«Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята – патриоты России. Видимо, в нем эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность», – цитирует Родионенко «Матч ТВ».

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