Ирина Винер: «Запрет российских флага и гимна – решение МОК, а FIG просто обязаны выполнять его. Не знаю, что нас ждет дальше»

Теги МОК Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о нейтральном статусе для российских гимнастов на международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам выступать под национальным флагом в связи с текущей ситуацией на Украине.

«Запрет на использование российских флага и гимна – это решение МОК (Международного олимпийского комитета), а FIG просто обязаны выполнять его. Не знаю, что нас ждет дальше. Не думаю об этом.

Я очень огорчена всем тем, что сейчас происходит. Это все, что я могу сказать», – сказала Винер-Усманова.

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