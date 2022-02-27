«Я огорчена». Ирина Винер о решении FIG ввести нейтральный статус для российских спортсменов

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о нейтральном статусе, с которым российские гимнасты будут выступать на международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам соревноваться под национальным флагом в связи с текущей ситуацией на Украине.

«Я огорчена», – сказала Винер-Усманова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.