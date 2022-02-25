Ирина Винер-Усманова: «Не знаю, как нас пустят в другие страны. Вслед за экономическими санкциями пошли физические. Это все одна и та же история»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова беспокоится по поводу допуска сборной России на международные турниры из-за ситуации на Украине.

«Ну, у нас не будет Кубка мира в июле, что я могу сделать. Это коснулось и спортсменов, коснулось всех. Если Япония отказала в визах всем вообще, всем поголовно.

Не знаю, как сможем поехать куда-то и как нас пустят в другие страны. Этот момент также нужно будет узнать.

У нас планировались международные соревнования в августе перед чемпионатом мира, значит не будет. Что делать. Это санкции, вслед за экономическими пошли физические. Это все одна и та же история», – сказала Винер-Усманова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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