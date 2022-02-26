Российские гимнасты будут выступать без флага и гимна на этапах Кубка мира

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Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что спортсмены из России и Беларуси будут выступать в нейтральном статусе.

На соревнованиях под эгидой FIG не будут звучать гимны обеих стран, также их команды не смогут выступать под национальным флагом. Решение принято из-за текущей ситуации с Украиной.

Этапы Кубка мира и прочие мероприятия, запланированные в России и Беларуси, на данный момент отменены.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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