Тарасова о том, что сборная России по художественной гимнастике не выступит на турнире в Киеве: «Поддерживаю Винер, все правильно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой не выступать на этапе Гран-при в Киеве.

Сборная России по художественной гимнастике не выступит на соревнованиях в Киеве из-за напряженной политической ситуации.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», – сказала Винер-Усманова.

«Все, что сказала Винер, правильно. Поддерживаю», – сказала Тарасова.

Заявление главы ВФХГ прозвучало на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народной республик.