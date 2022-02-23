Хоркина о том, что российские гимнастки не выступят на турнире в Киеве: «Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике прокомментировала решение сборной России по художественной гимнастике не ехать на этап в Киеве.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем.

В данном случае только скажу, что — великий тренер. Она сама знает, что и как надо делать, для того чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — Олимпийским играм», – рассказала Хоркина.