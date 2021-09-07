Никита Нагорный о карьере депутата: «Было предложение, я сказал: нет. Нужно заниматься тем, в чем ты будешь полезен»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, хотел бы он стать депутатом.

– В КВН была шутка, что с тобой надо заранее наладить отношения, потому что скоро этот человек будет депутатом. Ты хочешь стать депутатом?

– Нет. Что, нельзя так говорить? Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.

– Тебе не предлагали начать карьеру депутата?

– Было предложение.

– И ты сказал: подумаю…

– Нет, я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен, – сказал Нагорный в программе «50 вопросов».

Вопрос про политическую карьеру ведущий задал и другому российскому гимнасту – .

– У меня ощущение, что твой коллега и друг Никита Нагорный хочет стать депутатом. У тебя такие мысли были?

– Депутатом? Нет, нет. Если такая возможность подвернется, если кто-то будет во мне заинтересован, я обязательно обговорю этот момент, оценю, переварю, что это вообще такое. Но пока я просто не представляю, что такое депутатская деятельность, – сказал Далалоян.

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