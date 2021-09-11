Дина Аверина о встрече с Путиным: «Он мне сказал: «Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает». Я говорю: «Да, вы уже все знаете»

Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча главы государства с российскими олимпийцами прошла 11 сентября в Кремле.

«Мы видели его еще перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне (Винер) в «Лужники». Поэтому я видела его второй раз, пообщались. Он тоже спрашивал, как и что.

Он мне сам рассказал: «Вот, это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты, и выставляют оценку». Я говорю: «Да, вы уже все знаете».

Автограф даже у него попросила. Он расписался на медали. Не просил ли он автограф? Нет. Зачем?

У меня было волнение, когда я говорила речь. Спросила: «Можно я скажу пару слов?» Он ответил: «Да-да, конечно, проходите». Я начинаю говорить речь, и у меня ноги так дрожали. Я стою и думаю: «Главное – не упасть! Главное – не упасть!»

Слава богу, что речь сказала до конца. Потом еле-еле иду, и сразу села», – сказала Аверина.

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