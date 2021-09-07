Сестры Аверины, занявшие на Олимпиаде в Токио 2-е и 4-е места, получили автомобили BMW X5. Их вручают победителям Игр

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Серебряный призер Токио-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина получила ключи от автомобиля BMW X5.

Сегодня медалисты Олимпиады в Токио из России получили 77 автомобилей – победителям Игр вручили ключи от BMW X5, а серебряным и бронзовым призерам – от X3.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом», – написал журналист Андрей Колесников.

Также автомобилем BMW X5 наградили сестру Дины – Арину Аверину.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина стала 4-й. Победила израильтянка Линой Ашрам. Российская команда подавала протест на судейские оценки. 

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