Сестры Аверины, занявшие на Олимпиаде в Токио 2-е и 4-е места, получили автомобили BMW X5. Их вручают победителям Игр

Серебряный призер -2020 по художественной гимнастике получила ключи от автомобиля BMW X5.

Сегодня медалисты Олимпиады в Токио из России получили 77 автомобилей – победителям Игр вручили ключи от BMW X5, а серебряным и бронзовым призерам – от X3.

«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом», – написал журналист Андрей Колесников.

Также автомобилем BMW X5 наградили сестру Дины – .

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина стала 4-й. Победила израильтянка . Российская команда подавала протест на судейские оценки.

Реально ли отвоевать золото для Дины Авериной? И что думают судьи о скандале на Олимпиаде? Закрываем историю с художественной гимнастикой

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио