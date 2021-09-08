Путин – российским гимнасткам: «Дорогие девочки, для всей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле»

Президент России Владимир Путин выразил восхищение выступлением сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, ее опередила израильтянка Линой Ашрам. Российская команда подавала протест на судейские оценки. В групповом многоборье россиянки также стали вторыми, уступив Болгарии.

«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике.

Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – сказал Путин.

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