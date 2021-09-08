Депутат Свищев о вручении Дине Авериной BMW X5: «Было правильно наградить шикарного спортсмена, которого нагло засудили на Олимпиаде»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что российских гимнасток Дину и наградили автомобилями BMW X5.

Фонд поддержки олимпийцев России вручает ключи от BMW X5 победителям Игр. На Олимпиаде-2020 заняла второе место в личном многоборье, Арина стала 4-й. Победила израильтянка . Российская команда подавала протест на судейские оценки.

«Отличный спонсорский ход. Конечно, было правильно наградить такого шикарного спортсмена, которого нагло засудили на Олимпиаде. Этот поступок останется на совести членов жюри.

Фонд поддержки олимпийцев отметил сестер, как победительниц, в этом нет ничего странного. Полностью согласен с этим решением.

А сейчас еще будет чемпионат мира, с которого израильтянка снялась, по понятным всем причинам. Она понимает, что второй раз такой номер не пройдет. А сестры Аверины поедут и покажут свой уровень. Будем за них болеть всей страной!» – сказал Свищев.

Сестры Аверины, занявшие на Олимпиаде в Токио 2-е и 4-е места, получили автомобили BMW X5. Их вручают победителям Игр