«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам осенней части сезона.
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ перед зимней паузой.
Команда тренера Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 туров. Вторым идет «Зенит», набравший 39 очков.
На 3-м месте в таблице идет «Локомотив», набравший 37 очков. Четвертым идет ЦСКА с 36 очками, на 5-м месте – «Балтика», набравшая 35 очков. Шестую строчку с 29 набранными очками занимает «Спартак». «Динамо» идет 10-м, набрав 21 очко.
13-е и 14-е места, дающие право сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, занимают, соответственно, «Динамо» Махачкала и «Пари НН». В зоне прямого вылета идут «Оренбург» и «Сочи».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости