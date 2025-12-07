«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета

«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам осенней части сезона.

«Краснодар » лидирует в Мир РПЛ перед зимней паузой.

Команда тренера Мурада Мусаева набрала 40 очков за 18 туров. Вторым идет «Зенит », набравший 39 очков.

На 3-м месте в таблице идет «Локомотив », набравший 37 очков. Четвертым идет ЦСКА с 36 очками, на 5-м месте – «Балтика», набравшая 35 очков. Шестую строчку с 29 набранными очками занимает «Спартак». «Динамо» идет 10-м, набрав 21 очко.

13-е и 14-е места, дающие право сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ , занимают, соответственно, «Динамо» Махачкала и «Пари НН». В зоне прямого вылета идут «Оренбург» и «Сочи».