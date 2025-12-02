«МЮ» готов зимой расстаться с Зиркзе, Майну, Угарте и Маласией (ESPN)
«МЮ» готов зимой расстаться с Зиркзе, Майну и дргугими игроками.
«Манчестер Юнайтед» зимой готов продать нескольких футболистов.
Как сообщает ESPN, манкунианцы готовы выслушать предложения о трансфере Кобби Майну, Мануэля Угарте, Джошуа Зиркзе и Тирелла Маласии.
При этом подчеркивается, что уход кого-либо из этих игроков до завершения Кубка Африки может создать «МЮ» дополнительные проблемы, поскольку на турнир уедут Бриан Мбемо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости