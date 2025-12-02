«МЮ» готов зимой расстаться с Зиркзе, Майну, Угарте и Маласией (ESPN)

«МЮ» готов зимой расстаться с Зиркзе, Майну и дргугими игроками.

«Манчестер Юнайтед » зимой готов продать нескольких футболистов.

Как сообщает ESPN, манкунианцы готовы выслушать предложения о трансфере Кобби Майну , Мануэля Угарте , Джошуа Зиркзе и Тирелла Маласии .

При этом подчеркивается, что уход кого-либо из этих игроков до завершения Кубка Африки может создать «МЮ» дополнительные проблемы, поскольку на турнир уедут Бриан Мбемо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи.