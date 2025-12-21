Газизов об ужесточении лимита в РПЛ: «Меня это никак не напрягает, пока слишком далеко – сезон доиграем с текущим. У всех клубов есть решение, думаю»
Газизов о возможном ужесточении лимита в РПЛ: меня это никак не напрягает.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«В любом случае, этот сезон будет доигран с текущим лимитом. Рассуждать можно как угодно. Уже столько все сказали. Я в том числе.
Меня история с лимитом вообще не напрягает. Пока слишком далеко это. В уме это все держат, и у всех клубов есть решение в случае изменений. Я так думаю», — сказал Газизов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
