Газизов о возможном ужесточении лимита в РПЛ: меня это никак не напрягает.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

«В любом случае, этот сезон будет доигран с текущим лимитом. Рассуждать можно как угодно. Уже столько все сказали. Я в том числе.

Меня история с лимитом вообще не напрягает. Пока слишком далеко это. В уме это все держат, и у всех клубов есть решение в случае изменений. Я так думаю», — сказал Газизов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».