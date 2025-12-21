  • Спортс
  • Экс-вратарь «Ньюкасла» Гивен считает, что Гарначо заслужил красную: «Он сделал очень грубый подкат против Рэмзи, даже не пытался играть в мяч. ВАР не вмешался, ему это сошло с рук»
Экс-вратарь «Ньюкасла» Гивен считает, что Гарначо заслужил красную: «Он сделал очень грубый подкат против Рэмзи, даже не пытался играть в мяч. ВАР не вмешался, ему это сошло с рук»

Гивен: подкат Гарначо против Рэмзи сошел ему с рук, он был очень опасен.

Бывший вратарь «Ньюкасла» Шэй Гивен считает, что подкат Алехандро Гарначо заслуживал красной карточки.

«Сороки» дома сыграли вничью с «Челси» (2:2) в 17-м туре АПЛ. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Энди Мэдли.

Вингер «Челси» Гарначо получил желтую карточку на 27-й минуте за подкат против Джейкоба Рэмзи.

«Я понимаю разочарование Эдди Хау, потому что с некоторыми решениями я сам не согласен.

Было несколько решений, которые арбитру пришлось принять, и они не были простыми, не поймите меня неправильно. Первое было в первом тайме, и я считаю, что это был действительно грубый подкат со стороны Алехандро Гарначо.

Если вы посмотрите на медленной скорости, он даже не пытается сыграть в мяч. Он перепрыгивает через защитника и явно задевает его очень высоко. ВАР не вмешался, но я думаю, что это был очень опасный подкат со стороны Гарначо, и ему это сошло с рук», – сказал Гивен в программе Match of the Day на BBC.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
