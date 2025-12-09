«Црвена Звезда» хочет назначить Станковича. Экс-тренер «Спартака» не против возвращения в сербский клуб (Sportklub)

Деян Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду».

По информации сербского издания Sportklub, руководство «Црвены Звезды » на фоне неудовлетворительных результатов планирует по завершении первой части сезона заменить Владана Милоевича на Деяна Станковича на посту главного тренера.

Бывший тренер «Спартака» уже контактировал с сербским клубом и не отвергает возможность возвращения. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 годы.

Также 47-летний специалист готов провести дальнейшие переговоры, чтобы окончательно определить зарплату и срок контракта.

В ноябре 2025 сербский специалист ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака ».