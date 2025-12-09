  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Црвена Звезда» хочет назначить Станковича. Экс-тренер «Спартака» не против возвращения в сербский клуб (Sportklub)
37

«Црвена Звезда» хочет назначить Станковича. Экс-тренер «Спартака» не против возвращения в сербский клуб (Sportklub)

Деян Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду».

По информации сербского издания Sportklub, руководство «Црвены Звезды» на фоне неудовлетворительных результатов планирует по завершении первой части сезона заменить Владана Милоевича на Деяна Станковича на посту главного тренера. 

Бывший тренер «Спартака» уже контактировал с сербским клубом и не отвергает возможность возвращения. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 годы.

Также 47-летний специалист готов провести дальнейшие переговоры, чтобы окончательно определить зарплату и срок контракта.

В ноябре 2025 сербский специалист ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака». 

Что делать с Хаби Алонсо?18353 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportklub
logoДеян Станкович
logoЦрвена Звезда
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Сербия
logoВладан Милоевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Все испортила несправедливость»
13 минут назад
Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: «Слив тренера невозможен на высоком уровне – все сразу это увидят. Применительно к «Мадриду» – это вообще обидно»
13 минут назадВидео
«Спартаку» не продали Ннади. 22-летний хавбек «Зюлте-Варегема» хочет продолжить карьеру в Европе (Legalbet)
22 минуты назад
«Спартак» готов продать Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
23 минуты назад
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
38 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
56 минут назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
сегодня, 13:45
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 13:50
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
сегодня, 13:45
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 13:40
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
сегодня, 13:31
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40