«Црвена Звезда» хочет назначить Станковича. Экс-тренер «Спартака» не против возвращения в сербский клуб (Sportklub)
Деян Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду».
По информации сербского издания Sportklub, руководство «Црвены Звезды» на фоне неудовлетворительных результатов планирует по завершении первой части сезона заменить Владана Милоевича на Деяна Станковича на посту главного тренера.
Бывший тренер «Спартака» уже контактировал с сербским клубом и не отвергает возможность возвращения. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 годы.
Также 47-летний специалист готов провести дальнейшие переговоры, чтобы окончательно определить зарплату и срок контракта.
В ноябре 2025 сербский специалист ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportklub
