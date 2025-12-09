Прервалась рекордная серия «Црвены Звезды» из 159 матчей без поражений дома в чемпионате

«Црвена Звезда» впервые за 8 лет проиграла на своем поле в чемпионате Сербии.

7 декабря клуб из Белграда уступил дома «Войводине» со счетом 0:1 в рамках 18-го тура сербской Суперлиги. На победу гостей давали коэффициент 8.50.

Прервалась 159-матчевая серия «Црвены Звезды» без домашних поражений в чемпионате. Это рекордная серия в истории футбола.

Предыдущий рекорд принадлежал «Реалу»: мадридцы в период с 1957-го по 1965-й год не проигрывали на своем поле в чемпионате Испании на протяжении 121 матча.