Гусев и Бителло наладили отношения после разногласий в концовке прошлого сезона. Сообщалось, что травмированный хавбек отказался сыграть 30 минут с «Краснодаром» (Legalbet)

Ролан Гусев и Бителло уладили разногласия, возникшие в конце прошлого сезона.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев и полузащитник команды Бителло наладили отношения после разногласий, которые возникли в концовке прошлого сезона. Об этом сообщает Legalbet.

В прошлом сезоне появилась информация, что Бителло из-за травмы не полетел вместе с командой на матч с «Краснодаром» (0:3), в котором решалась судьба золотых медалей. При этом Гусев предлагал футболисту провести на поле 30 минут, однако Бителло отказался от этого варианта.

В нынешнем сезоне Бителло принял участие в 15 матчах Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя ассистами.

Гусев во второй раз за календарный год назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо ». В мае он принял команду после отставки Марцела Лички. В середине ноября Гусев возглавил команду в связи с уходом Валерия Карпина.