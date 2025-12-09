Ткаченко о форварде для ЦСКА: «Видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?»
Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о том, пытался ли ЦСКА приобрести нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
– ЦСКА приходил в «Зенит» за Гонду?
– Еще нет.
– Ни разу не было за все время?
– Этим летом было, я ведь говорил. Они поговорили – это было невозможно.
– Почему?
– Потому что они его не продавали.
– А зачем он «Зениту»? Почему он так важен сейчас?
– Я не думаю, что Гонду для них важен сейчас, не могу это подтвердить. Им нужен нападающий, который умеет все. Гонду такой.
– Но он мало играет. Его продадут зимой?
– Я вам скажу, что официально есть два предложения. Одно из «Ривер Плейт» – аренда с обязательным выкупом пятидесяти процентов. И из Мексики есть сумасшедшее предложение. Надеемся, и для «Зенита».
– Чего хочет Гонду?
– Играть.
– В России или Латинской Америке?
– Это зависит от клуба, от возможностей, от конкретики, от быстроты. Наверное, для латиноамериканского игрока – от личного контракта.
– Не сложен ли трансфер в Мексику? Возможна ли прямая сделка между российским и мексиканским клубами?
– Мы умеем.
– А ЦСКА?
– Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?
– Хорошее мясо.
– Ну, окей. Мясо прилететь поесть.
В «Браге» был сильный нападающий – Симон Банза. Его не продали в ЦСКА, – сказал Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».