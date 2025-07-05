Дзюба о драке Смолова: «Даже тут промахнулся! Нужно с первого попадать»

Артем Дзюба пошутил о драке Федора Смолова в московском кафе.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России – инцидент произошел в мае «Кофемании» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

– Твоя реакция на ситуацию со Смоловым?

– Моя реакция: нужно с первого попадать. Даже тут промахнулся!

– Все говорят, что он не конфликтный.

– Федя, наверное, да. Но я толком не видел этой ситуации, – сказал нападающий «Акрона ».