Дзюба о драке Смолова: «Даже тут промахнулся! Нужно с первого попадать»
Артем Дзюба пошутил о драке Федора Смолова в московском кафе.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России – инцидент произошел в мае «Кофемании» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.
– Твоя реакция на ситуацию со Смоловым?
– Моя реакция: нужно с первого попадать. Даже тут промахнулся!
– Все говорят, что он не конфликтный.
– Федя, наверное, да. Но я толком не видел этой ситуации, – сказал нападающий «Акрона».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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