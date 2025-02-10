Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»

Мохаммад Мохеби считает, что Сердар Азмун вряд ли захочет вернуться в Мир РПЛ.

Иранский форвард ранее выступал за «Зенит », «Рубин » и «Ростов ».

— Азмун играет в дубайском «Шабаб Аль-Ахли». Разговаривал с ним? Он не скучает по России?

— Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале... А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду.

Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ , у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер! – сказал хавбек «Ростова».