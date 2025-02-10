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  • Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»
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Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»

Мохаммад Мохеби считает, что Сердар Азмун вряд ли захочет вернуться в Мир РПЛ.

Иранский форвард ранее выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

Азмун играет в дубайском «Шабаб Аль-Ахли». Разговаривал с ним? Он не скучает по России?

— Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале... А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду. 

Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер! – сказал хавбек «Ростова».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСердар Азмун
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