Мохеби об Азмуне в «Шабаб Аль-Ахли»: «У Сердара потрясающий уровень даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду»
Мохаммад Мохеби считает, что Сердар Азмун вряд ли захочет вернуться в Мир РПЛ.
Иранский форвард ранее выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
— Азмун играет в дубайском «Шабаб Аль-Ахли». Разговаривал с ним? Он не скучает по России?
— Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале... А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду.
Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер! – сказал хавбек «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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