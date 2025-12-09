Канчельскис про «МЮ»: «Хочется, чтобы играли как при Фергюсоне и боролись только за первое место. Но команда снова топчется в середине таблицы»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру команды.
«Очень хочется, чтобы «Манчестер Юнайтед» играл как при Фергюсоне и боролся только за первое место.
Пока мы видим лишь то, что команда снова топчется в середине таблицы. Хочется, чтобы стагнация поскорее закончилась», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.
«Юнайтед» под руководством тренера Рубена Аморима занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
