Канчельскис про «МЮ»: «Хочется, чтобы играли как при Фергюсоне и боролись только за первое место. Но команда снова топчется в середине таблицы»

Канчельскис про «МЮ»: хочется, чтобы играли как при Фергюсоне.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис оценил игру команды.

«Очень хочется, чтобы «Манчестер Юнайтед» играл как при Фергюсоне и боролся только за первое место.

Пока мы видим лишь то, что команда снова топчется в середине таблицы. Хочется, чтобы стагнация поскорее закончилась», – сказал бывший игрок сборной России Канчельскис.

«Юнайтед» под руководством тренера Рубена Аморима занимает 6-е место в таблице АПЛ , набрав 25 очков в 15 матчах.