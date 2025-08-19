«Сити» отдал Эчеверри в аренду «Байеру» без права выкупа (Флориан Плеттенберг)

«Ман Сити» отдал Клаудио Эчеверри в аренду «Байеру».

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сделка рассчитана на один год и не включает опцию выкупа. Медосмотр 19-летнего полузащитника пройдет в ближайшее время.

Эчеверри перешел в «Манчестер Сити » из «Ривер Плейт» в феврале этого года. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .