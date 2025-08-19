«Сити» отдал Эчеверри в аренду «Байеру» без права выкупа (Флориан Плеттенберг)
«Ман Сити» отдал Клаудио Эчеверри в аренду «Байеру».
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Сделка рассчитана на один год и не включает опцию выкупа. Медосмотр 19-летнего полузащитника пройдет в ближайшее время.
Эчеверри перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в феврале этого года. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?25393 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости