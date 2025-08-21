«Ман Сити» отдал Эчеверри «Байеру» в аренду на сезон

Клаудио Эчеверри перешел в «Байер» из «Манчестер Сити».

Немецкий клуб объявил о подписании 19-летнего полузащитника на правах годичной аренды.

Эчеверри перешел в «Манчестер Сити » из «Ривер Плейт» в феврале этого года. В составе английской команды он провел 3 игры и забил 1 гол.

Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .

Фото: https://www.bayer04.de/