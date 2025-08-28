  • Спортс
  • Месси, Лаутаро, Мастантуоно, Паредес, Альварес, Симеоне, Пас и Отаменди – в итоговой заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
16

Сборная Аргентины объявила итоговый состав на сентябрьские матчи.

Тренерский штаб Лионеля Скалони вызывает на игры против Венесуэлы и Эквадора следующих футболистов:

вратари: Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас»);

защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Ривер Плейт»), Николас Тальяфико («Лион»), Хулио Солер («Борнмут»);

полузащитники: Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Алан Варела («Порту»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Клаудио Эчеверри («Байер»), Франко Мастантуоно («Реал»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Валентин Карбони («Дженоа»);

нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм сборной Аргентины
