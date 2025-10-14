Финалиссима Аргентины и Испании может пройти 28 марта в Катаре. Это обусловлено погодой, расстоянием и проживанием Инфантино в Дохе (Marca)

Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в Катаре.

Матч между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 планировали провести США этим летом. Позднее стало известно, что из-за плотного календаря сборных игра может состояться в марте 2026-го.

По данным Marca, датой проведения игры выбрано 28 марта. Тогда же пройдут матчи плей-офф на чемпионат мира 2026 года в США.

Место проведения еще не определено, однако самым популярным вариантом считается Доха и местный стадион «Лусаил». Причин несколько: расстояние между странами, благоприятный климат и тот факт, что столица Катара является основной резиденцией президента ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, именно на этом стадионе сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года, обыграв Францию в финале (3:3, 4:2 по пен.)

Аргентинцы могут защитить свой титул Финалиссимы, завоеванный 1 июня 2022 года после победы над Италией (3:0). Испания впервые сыграет за трофей.