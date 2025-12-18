  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
0

Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»

Луис Энрике: «ПСЖ» хорошо сыграл с «Фламенго», был отличный настрой.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике положительно оценил игру против «Фламенго».

Французы обыграли бразильцев (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка и завоевали шестой трофей в 2025 году.

– Как вы проанализируете этот финал, в котором вы позволили «Фламенго» вернуться в игру?

– Честно говоря, это был очень хороший матч против команды «Фламенго», которая отлично играет. Было очень сложно, но качество и менталитет игроков были на высоте, и видеть такой настрой против очень хорошей команды было настоящим удовольствием. Мы очень хорошо провели первый тайм, хорошо контролировали игру, смогли прессинговать соперника, но после пенальти игра стала более взвешенной и сложной. Я должен поздравить «Фламенго» не только с сегодняшним матчем, но и с сезоном.

– Что для вас значит выиграть шестой трофей в Дохе?

– Шесть трофеев – это неплохо (улыбается). Для нас всегда особенное событие – возвращаться в Доху. Мы рады каждый раз, когда бываем здесь. Эта победа означает, что у нас будет еще один значок на форме в следующем году. Мы показали тот же менталитет, что и в прошлом сезоне. До каникул остался один матч Кубка Франции. После этого наша цель останется прежней: продолжать побеждать и показывать свой лучший футбол, – сказал Энрике.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...18381 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoПСЖ
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoлига 1 Франция
logoКубок Франции
психология
logoЛуис Энрике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
сегодня, 06:55
Тренер «Фламенго» Фелипе Луис о поражении от «ПСЖ»: «Будто бы Сафонов видел нашу тренировку – стоит похвалить его за такую игру. Вратарь сделал команду чемпионами»
сегодня, 01:23
Энрике о том, станет ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ» после игры с «Фламенго»: «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Мы должны наслаждаться моментом»
вчера, 21:45
«ПСЖ» выиграл 57-й трофей в истории – Межконтинентальный кубок, 39 завоеваны после покупки клуба катарцами в 2011-м. У парижан 50 побед в 2025-м – клубный рекорд
вчера, 21:43
Главные новости
Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
14 минут назад
Орлов предложил «Спартаку» назначить Аленичева: «Он собрал команду, а Каррера на этих идеях выиграл. И где он потом работал? Никуда не взяли. Дмитрий – спартаковец»
44 минуты назад
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»
54 минуты назад
Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
сегодня, 07:31
Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
сегодня, 07:19
Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
сегодня, 07:07
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
сегодня, 06:55
🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости
сегодня, 06:10
Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
сегодня, 03:58
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»
24 минуты назад
ФИФА и Netflix разрабатывают новый футбольный симулятор к ЧМ-2026
38 минут назадИгры
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:40
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
сегодня, 06:30
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» примет «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 05:50
Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
сегодня, 03:45
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
сегодня, 03:10
Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»
сегодня, 02:45
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
сегодня, 02:30
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
сегодня, 02:01