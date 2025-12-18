Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»

Луис Энрике: «ПСЖ» хорошо сыграл с «Фламенго», был отличный настрой.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике положительно оценил игру против «Фламенго ».

Французы обыграли бразильцев (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка и завоевали шестой трофей в 2025 году.

– Как вы проанализируете этот финал, в котором вы позволили «Фламенго» вернуться в игру?

– Честно говоря, это был очень хороший матч против команды «Фламенго», которая отлично играет. Было очень сложно, но качество и менталитет игроков были на высоте, и видеть такой настрой против очень хорошей команды было настоящим удовольствием. Мы очень хорошо провели первый тайм, хорошо контролировали игру, смогли прессинговать соперника, но после пенальти игра стала более взвешенной и сложной. Я должен поздравить «Фламенго» не только с сегодняшним матчем, но и с сезоном.

– Что для вас значит выиграть шестой трофей в Дохе?

– Шесть трофеев – это неплохо (улыбается). Для нас всегда особенное событие – возвращаться в Доху. Мы рады каждый раз, когда бываем здесь. Эта победа означает, что у нас будет еще один значок на форме в следующем году. Мы показали тот же менталитет, что и в прошлом сезоне. До каникул остался один матч Кубка Франции. После этого наша цель останется прежней: продолжать побеждать и показывать свой лучший футбол, – сказал Энрике.