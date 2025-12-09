Геннадий Орлов: «Аршавин известен, засветился лучше всех, видел, с каким почтением к нему относятся в Лондоне. Мостовой играл за «Сельту», а их лучший результат – 4-е место в Ла Лиге»
Комментатор Геннадий Орлов сравнил карьеры Андрея Аршавина и Александра Мостового.
– Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.
– Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал».
Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев.
Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был – четвертое место в чемпионате Испании.
– Аршавин – единственная мировая звезда среди наших?
– Так получилось, что медийно – да, – сказал Геннадий Орлов.
Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»