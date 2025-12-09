Геннадий Орлов: «Аршавин известен, засветился лучше всех, видел, с каким почтением к нему относятся в Лондоне. Мостовой играл за «Сельту», а их лучший результат – 4-е место в Ла Лиге»

Геннадий Орлов сопоставил Андрея Аршавина и Александра Мостового.

Комментатор Геннадий Орлов сравнил карьеры Андрея Аршавина и Александра Мостового.

– Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.

– Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал ».

Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев.

Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта », а лучший результат у них был – четвертое место в чемпионате Испании .

– Аршавин – единственная мировая звезда среди наших?

– Так получилось, что медийно – да, – сказал Геннадий Орлов.

Аршавин о российских игроках: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»