Геннадий Орлов: «Аршавин известен, засветился лучше всех, видел, с каким почтением к нему относятся в Лондоне. Мостовой играл за «Сельту», а их лучший результат – 4-е место в Ла Лиге»

Геннадий Орлов сопоставил Андрея Аршавина и Александра Мостового.

Комментатор Геннадий Орлов сравнил карьеры Андрея Аршавина и Александра Мостового.

– Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.

– Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал».

Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики. Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев.

Александр Мостовой при всем уважении играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был – четвертое место в чемпионате Испании.

– Аршавин – единственная мировая звезда среди наших?

– Так получилось, что медийно – да, – сказал Геннадий Орлов.

