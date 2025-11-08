  • Спортс
  • Клопп о 1000-м матче Гвардиолы: «Я достиг этой отметки 81 игру назад – наверное, единственный раз, когда я тебя опередил! Ты был и остаешься источником вдохновения для всех нас»
4

Юрген Клопп обратился к Пепу Гвардиоле по случаю 1000-го матча тренера.

9 ноября «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут матч АПЛ, который станет 1000-м в карьере для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. Бывший главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп высказался об этом событии.

«Пеп, мой друг! Добро пожаловать в клуб 1000!

Не могу поверить, что ты выглядишь так молодо и уже достиг этой невероятной отметки. Наверное, не стоит говорить, что я достиг ее 81 игры назад, но… Наверное, это единственный раз, когда я опередил тебя!

Для меня было удовольствием и честью так часто встречаться с тобой на протяжении карьеры.

Это были самые сложные матчи, но они мне нравились больше всего, потому что ты был и остаешься источником вдохновения для всех нас.

Твое понимание футбола практически непревзойденное, а твое желание проявлять себя каждый день просто выдающееся.

Теперь ты член еще одного легендарного клуба – вперед к следующему! Всего наилучшего, до скорой встречи, прекрасно отпразднуй это событие – возможно, с бокалом красного вина!» – сказал Юрген Клопп в видеообращении.

