Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»

Чалов опроверг слова агента Варги, что ему некомфортно в ПАОК.

Нападающий ПАОК Федор Чалов отреагировал на слова агента Шандора Варги , что ему некомфортно в греческом клубе, и что виноват тренер. Футболист подчеркнул, что Варга не представляет его интересы.

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОК. Проблем с этим, слава Богу, нет.

На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.

Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»