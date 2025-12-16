Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»
Чалов опроверг слова агента Варги, что ему некомфортно в ПАОК.
Нападающий ПАОК Федор Чалов отреагировал на слова агента Шандора Варги, что ему некомфортно в греческом клубе, и что виноват тренер. Футболист подчеркнул, что Варга не представляет его интересы.
«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОК. Проблем с этим, слава Богу, нет.
На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
Что делать с Хаби Алонсо?35834 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости