  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»
0

Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»

Чалов опроверг слова агента Варги, что ему некомфортно в ПАОК.

Нападающий ПАОК Федор Чалов отреагировал на слова агента Шандора Варги, что ему некомфортно в греческом клубе, и что виноват тренер. Футболист подчеркнул, что Варга не представляет его интересы. 

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОК. Проблем с этим, слава Богу, нет.

На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.

Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»

Что делать с Хаби Алонсо?35834 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoФедор Чалов
logoШандор Варга
logoПАОК
Иван Карпов
агенты
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Греция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Чалова: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен»
сегодня, 02:30
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
вчера, 18:09
Главные новости
🏆Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА
3 минуты назад
Церемония The Best-2025. Луис Энрике стал лучшим тренером, Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока и команду года
8 минут назадLive
Луис Энрике – тренер года по версии ФИФА. Он обошел Флика и Слота
9 минут назад
Энрике и Вальверде заявили, что не знали об отчетах Негрейры о судьях и не пользовались ими. Экс-тренеры «Барсы» дали показания в суде
22 минуты назад
Щенников завершил карьеру в 34 года. Экс-защитник ЦСКА и сборной России не играл с 2023-го
52 минуты назад
Адейеми может уйти из «Боруссии» из-за жены. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет жить в европейском мегаполисе, а не в Дортмунде (Bild)
59 минут назад
У «Ман Сити» убыток 9,9 млн фунтов в сезоне-2024/25, доход – 694,1 млн
сегодня, 16:28
Орлов о Промесе: «У нас люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него. «Мы не выдадим его в Голландию», и это ради того, чтобы он забивал за «Спартак». Если он преступник, что делать?!»
сегодня, 16:10
В «МЮ» отрицают, что хотели продать Бруну летом. Хавбек входит в долгосрочные планы клуба
сегодня, 15:55
Гюлер – 71-й в списке лучших игроков года от The Guardian. Бернарду – 72-й, Родри – 74-й, Мбемо – 77-й, Кунде – 80-й, Йылдыз – 89-й, Леау – 91-й, Нойер – 94-й, Антони – 97-й, Гризманн – 100-й
сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
25 минут назадВидео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
44 минуты назад
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
58 минут назад
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40
«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
сегодня, 14:32Фото