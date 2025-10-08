Думфрис о 25-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Вау, я финишировал выше Холанда!»
Дензел Думфрис удивлен, что опередил Эрлинга Холанда в голосовании за «Золотой мяч».
Защитник «Интера» и сборной Нидерландов занял 25-е место в опросе-2025, форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии – 26-е.
«Это было нечто особенным – принять участие в мероприятии бок о бок с мировыми звездами. Для меня честь попасть в топ-30 лучших футболистов.
Вау, я финишировал выше Холанда в голосовании! Это торжественный миг в сезоне, в котором было много отличных матчей», – сказал Думфрис.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
