Мактоминей признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии футболистов. Конте – лучший тренер, «Наполи» – лучший клуб

Скотт Мактоминей признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии коллег.

Ассоциация футболистов Италии вручила награды по итогам сезона 2024/25 в Серии А.

Лучшим игроком прошлого сезона был признан полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей. Неаполитанцы также получили награду как лучший клуб, а возглавляющий их Антонио Конте – как лучший тренер сезона.

В символическую сборную сезона попали Миле Свилар («Рома »), Дензел Думфрис («Интер»), Амир Ррахмани («Наполи»), Алессандро Бастони («Интер»), Федерико Димарко («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Тиджани Рейндерс («Милан», перешел в «Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Мойзе Кин («Фиорентина») и Матео Ретеги («Аталанта», перешел в «Аль-Кадисию»).