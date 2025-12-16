Щенников завершил карьеру в 34 года. Экс-защитник ЦСКА и сборной России не играл с 2023-го

Щенников завершил карьеру.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников официально объявил о завершении карьеры.

Щенников находился в статусе свободного агента с июня 2023 года, после ухода из ЦСКА.

– Вы ушли из ЦСКА летом 2023 года, но до сих официально не объявили о завершении карьеры. Ваш агент говорил лишь о том, что она приостановлена.

– Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру.

Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ – красавчики! С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться, – заявил 34-летний футболист.

Щенников выступал за ЦСКА с 2009 по 2023 год. Он трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России и трехкратный победитель Суперкубка страны. На его счету 10 матчей за сборную России.