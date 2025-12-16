3

У «Ман Сити» убыток 9,9 млн фунтов в сезоне-2024/25, доход – 694,1 млн

«Ман Сити» отчитался по финансам за сезон-2024/25.

«Манчестер Сити» опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон.

Несмотря на то, что «горожане» впервые за восемь лет не завоевали ни одного трофея, доходы клуба составили 694,1 миллиона фунтов – это третий показатель в истории клуба. В сезоне-2023/24 было на 20,9 млн больше.

При этом убытки составили 9,9 млн. Годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 73,8 млн.

Чистая стоимость активов клуба – более 850 миллионов (годом ранее – 864,6 млн).

Доходы в матчдэй за 27 домашних игр на «Этихад Стэдиум» в четырех турнирах составили 75,1 млн, что на 0,5 млн меньше, чем за предыдущий финансовый год.

Доходы от трансляций составили 278,6 млн, что на 16,1 млн меньше, чем годом ранее. Прочая коммерческая выручка составила 340,4 млн, что на 4,3 млн меньше, чем в предыдущем году.

Что делать с Хаби Алонсо?35515 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
бизнес
logoМанчестер Сити
деньги
logoпремьер-лига Англия
Этихад Стэдиум
болельщики
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси» и другим клубам АПЛ интересен Диоманде. «Лейпциг» хочет 100+ млн евро за вингера
12 декабря, 16:58
Стоимость Мбаппе выросла до 200 млн евро по версии Transfermarkt. Форвард «Реала» догнал Ямаля и Холанда в списке самых дорогих игроков мира
12 декабря, 16:25
У «МЮ» операционная прибыль 13 млн фунтов за первый квартал сезона. Выручка снизилась на 2% из-за неучастия команды в еврокубках
11 декабря, 14:11
«Ман Сити» хочет Андерсона из «Ноттингема», но не готов платить 100 млн фунтов. Если цену на хавбека не снизят, «горожане» выберут Эдерсона из «Аталанты»
1 декабря, 21:33
Главные новости
Орлов о Промесе: «У нас люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него. «Мы не выдадим его в Голландию», и это ради того, чтобы он забивал за «Спартак». Если он преступник, что делать?!»
20 минут назад
В «МЮ» отрицают, что хотели продать Бруну летом. Хавбек входит в долгосрочные планы клуба
35 минут назад
Гюлер – 71-й в списке лучших игроков года от The Guardian. Бернарду – 72-й, Родри – 74-й, Мбемо – 77-й, Кунде – 80-й, Йылдыз – 89-й, Леау – 91-й, Нойер – 94-й, Антони – 97-й, Гризманн – 100-й
56 минут назад
Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит, он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»
сегодня, 15:11
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’’ лучше
сегодня, 15:00
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
сегодня, 14:48
Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока, тренера и команду года
сегодня, 14:33
Премию Пушкаша выиграл Монтьель из «Индепендьенте» – он забил ударом через себя из-за пределов штрафной. Аргентинец опередил Райса, Ямаля, Алеррандро
сегодня, 14:30
Анна Семак о задержании в аэропорту: «Я не обиделась на Мюнхен – у меня нет такой функции мозга. Дело не в деньгах, а в пережитом стрессе. Неадекватный народ в телеграме заблокирован»
сегодня, 14:12
Алонсо о деле Негрейры: «Разделяю позицию «Реала», правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой»
сегодня, 14:09
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
21 минуту назад
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
31 минуту назад
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
46 минут назад
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40
«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
сегодня, 14:32Фото
Мусиала провел часть тренировки в общей группе «Баварии» – спустя 164 дня после перелома
сегодня, 14:20
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:30
Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»
сегодня, 12:10
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
сегодня, 11:20