«Ман Сити» отчитался по финансам за сезон-2024/25.

«Манчестер Сити » опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон.

Несмотря на то, что «горожане» впервые за восемь лет не завоевали ни одного трофея, доходы клуба составили 694,1 миллиона фунтов – это третий показатель в истории клуба. В сезоне-2023/24 было на 20,9 млн больше.

При этом убытки составили 9,9 млн. Годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 73,8 млн.

Чистая стоимость активов клуба – более 850 миллионов (годом ранее – 864,6 млн).

Доходы в матчдэй за 27 домашних игр на «Этихад Стэдиум » в четырех турнирах составили 75,1 млн, что на 0,5 млн меньше, чем за предыдущий финансовый год.

Доходы от трансляций составили 278,6 млн, что на 16,1 млн меньше, чем годом ранее. Прочая коммерческая выручка составила 340,4 млн, что на 4,3 млн меньше, чем в предыдущем году.