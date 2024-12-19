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Дзагоев, Джикия, Широков, Черданцев сыграют на звездном турнире по паделу Bandeja Cup

В субботу, 21 декабря, в Москве пройдет крупнейший турнир по паделу среди звезд российского спорта – Bandeja Cup.

Участниками итогового турнира 2024 года станут футболисты: Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Георгий Щенников, Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка, Владимир Габулов. Также на корты выйдут: президент РПЛ Александр Алаев и тренер сборной России Николай Писарев, комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Широкое представительство на турнире получил медиафутбол, среди участников – сооснователь «Родины Медиа» и певец T-Killah, Прокоп, Манна, вратарь 2Drtots Дмитрий Сычев, ArtPo, Стиль.

Попробуют свои силы в паделе и комики – Сергей Матвиенко и Саша Ваш.

Bandeja Cup пройдет во Дворце тенниса «Лужники» и впервые будет разделен на два дивизиона в зависимости от накопленного игроками рейтинга.

Общий призовой фонд турнира в двух категориях составит 1 миллион рублей.

Bandeja Cup прошел в 2024 году три раза: в марте титул завоевали главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в паре с Александром Алаевым, в мае Алаев повторил достижение в паре с Евгением Алдониным, в августе победу одержали Алан Дзагоев и Георгий Щенников.

Турнир будет встроен в первый в истории Московский фестиваль падела: 21 и 22 декабря в «Лужниках» также состоится первый чемпионат Москвы в мужской и женской категориях, где сразятся лучше паделисты-профессионалы столицы.

Соревнования пройдут при поддержке генерального спонсора – букмекерской компании FONBET.

Официальные мячи турнира – Bullpadel. 

Игры Bandeja Cup начнутся 21 декабря в 13:00, все матчи на всех кортах будут показаны в сообществе турнира в ВК.

Опубликовано: Sports
logoДмитрий Булыкин
logoНиколай Писарев
logoДмитрий Сычев
logoЕвгений Алдонин
logoДмитрий Сычев
logoРоман Широков
logoАлан Дзагоев
logoГеоргий Щенников
logoГеоргий Джикия
logoАлександр Алаев
logoПрокоп
logoАндрей Каряка
logoВладимир Габулов
logoГеоргий Черданцев
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