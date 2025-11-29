Игроки ЦСКА с баннером «Женя Алдонин, мы с тобой!» вышли на матч с «Оренбургом». У экс-хавбека армейцев рак

Игроки ЦСКА вышли на матч с баннером «Женя Алдонин, мы с тобой!».

Футболисты ЦСКА поддержали бывшего полузащитника клуба Евгения Алдонина, борющегося с раком.

Команда вышла на поле с баннером с надписью «Женя Алдонин, мы с тобой!» в матче с «Оренбургом» (0:0, первый тайм) в 17-м туре Мир РПЛ.

«Игроки ЦСКА также поддержали в прошлом армейца Евгения Алдонина, который борется с тяжелой болезнью. Целиком и полностью присоединяемся!» – говорится в сообщении Мир РПЛ.

Напомним, 22 ноября РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже сообщалось, что у 45-летнего экс-футболиста ЦСКА и сборной России рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

Бывший полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

