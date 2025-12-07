Игроки ЦСКА в майках с фото Алдонина и надписью «Женя, мы с тобой» вышли на матч с «Краснодаром». У экс-хавбека армейцев рак

Игроки ЦСКА вышли на матч в майках с Евгением Алдониным.

Футболисты ЦСКА провели акцию в поддержку Евгения Алдонина.

Армейцы играют в гостях с «Краснодаром » (1:0, первый тайм) в 18-м туре Мир РПЛ .

Игроки московского клуба вышли на поле в майках с фотографией экс-полузащитника и надписью «Женя, мы с тобой».

Напомним, 22 ноября РПЛ объявила о том, что у Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже сообщалось, что у 45-летнего экс-футболиста ЦСКА и сборной России рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

Бывший полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляци ю игры.