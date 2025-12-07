Дегтярев о лимите: «Большинство болельщиков за ужесточение. Мы замерили по госзаданию. Скоро обнародуем социсследования»

Михаил Дегтярев: большинство болельщиков за ужесточение лимита на иностранцев.

Михаил Дегтярев заявил, что в Минспорта получили социологические исследования, согласно которым большая часть болельщиков поддерживает ужесточение лимита на иностранных футболистов в Мир РПЛ .

«А куда спешить? Видите какой график: Париж, ЮНЕСКО, потом Дамаск. Только что вернулся. Заседание правительственной комиссии только что завершилось, сейчас будет вручение премии Федору Черенкову (цитата ТАСС – Спортс’‘). И так каждый день. Но обстоятельный разговор с клубами, о котором я говорил, обязательно состоится.

По повестке развития детско-юношеского футбола и лимита мы провели уже не одну встречу. От комментаторов до ветеранов тренерского цеха. Они были у меня все: и [Михаил] Гершкович , и [Станислав ] Черчесов, и [Юрий] Семин , и [Валерий ] Газзаев. Я эту тему постоянно обсуждаю с экспертами.

Недавно пришли нам социологические исследования. Скоро мы их обнародуем. Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров.

Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту – это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял.

Вот мы замерили по госзаданию. Первые данные уже говорят о том, что большинство однозначно за ужесточение лимита. И среди болельщиков их больше», – сказал министр спорта и глава ОКР.