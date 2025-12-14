Месси погоняли за мячом – индийский министр не отдал ни одного точного паса 🤭

Запоминающееся турне.

Приключения Лионеля Месси в Индии продолжаются. После хаоса и погрома в Калькутте аргентинец отправился на юг страны – в Хайдарабад. Здесь Лео оказали гораздо более цивильный прием: вопросов к организации не было, а самым вирусным моментом стала перепасовка легенды с Ревантом Редди – главным министром штата Телинганы.

У мужчины не получилось сделать ни одной точной передачи. Давненько никто так не гонял Месси за мячом.

За спиной чиновника стояли Луис Суарес и Родриго Де Поль, которых в Индии не особо и узнают. Друзей Лео происходящее веселило.

С организацией мероприятий у министра явно лучше, чем с игрой в футбол. Но для 56 лет он все же в достойной форме.

Еще один счастливчик – охранник (не Де Поль), который пожал руку Месси. Министр не оценил

После забавной перепасовки Месси и министр поиграли в футбол, возглавив разные команды в качестве капитанов. Политик даже забил гол, у Лео – дубль.

Но Редди немного подпортил настроение охранник, который во время работы не удержался и пожал руку Месси. Министр посмотрел на него с укоряющим взглядом.

Но сотруднику все равно – он счастлив. И вряд ли еще скоро помоет руку.

Матч прошел на крикетном стадионе имени Раджива Ганди – бывшего премьер-министра. Ради Месси в город приехал Рахул Ганди – лидер оппозиции в парламенте и представитель пятого поколения политической династии Неру-Ганди. Он сын того самого Раджива, внук Индиры Ганди, правнук первого премьера Джавахарлала Неру. Рахул прибыл на стадион вместе с детьми сестры – Приянки Ганди, тоже политика.

Все хотят застать Месси: в Калькутте звезда Болливуда Шахрух Хан тоже привел на встречу с футболистом сына.

Месси уже побывал на юге и востоке Индии. Дальше поездка на запад – в Мумбаи, а затем на север – в столицу Нью-Дели. Там Лео встретится с действующим премьер-министром Нарендрой Моди.

К такой узнаваемости аргентинца намерен прикоснуться каждый большой политик в стране.

Фото: x.com/ani_digital