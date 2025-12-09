Властимил Петржела: «Не понимаю, зачем «Зениту» столько иностранцев. Это очень плохо для российского футбола. Проблема не в лимите, а в том, что воспитанникам не дают играть»

Властимил Петржела: не понимаю, зачем «Зениту» столько иностранцев.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в петербургском клубе слишком много легионеров.

Ранее министерство спорта России опубликовало результаты опроса, согласно которому 62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«В Европе таких лимитов нет, поэтому зачем это нужно делать в РПЛ? В «Зените» слишком много иностранцев – это очень плохо для российского футбола. Молодым ребятам не дают шанса. Поэтому я понимаю, почему большинство болельщиков выступает за ужесточение лимита, но это очень плохая идея.

Я не понимаю, зачем «Зенит» собирает столько иностранцев. Клуб все равно не играет в Европе. Зачем? Молодые русские ребята умные, они знают футбол, но у них нет шансов. Когда я пришел в «Зенит», не было никаких лимитов. Я просто пошел в дубль, взял ребят и дал возможность им, воспитанникам «Зенита», играть на уровне премьер-лиги. И тот сезон мы завершили вторыми. Значит, потенциал есть.

Не понимаю, зачем тратить деньги на легионеров. Я не верю, что в России нет талантливых молодых игроков. Проблема не в лимите на легионеров, а только в том, что им никто не дает возможности играть», – сказал Петржела.