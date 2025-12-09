  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Властимил Петржела: «Не понимаю, зачем «Зениту» столько иностранцев. Это очень плохо для российского футбола. Проблема не в лимите, а в том, что воспитанникам не дают играть»
39

Властимил Петржела: «Не понимаю, зачем «Зениту» столько иностранцев. Это очень плохо для российского футбола. Проблема не в лимите, а в том, что воспитанникам не дают играть»

Властимил Петржела: не понимаю, зачем «Зениту» столько иностранцев.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в петербургском клубе слишком много легионеров. 

Ранее министерство спорта России опубликовало результаты опроса, согласно которому 62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«В Европе таких лимитов нет, поэтому зачем это нужно делать в РПЛ? В «Зените» слишком много иностранцев – это очень плохо для российского футбола. Молодым ребятам не дают шанса. Поэтому я понимаю, почему большинство болельщиков выступает за ужесточение лимита, но это очень плохая идея.

Я не понимаю, зачем «Зенит» собирает столько иностранцев. Клуб все равно не играет в Европе. Зачем? Молодые русские ребята умные, они знают футбол, но у них нет шансов. Когда я пришел в «Зенит», не было никаких лимитов. Я просто пошел в дубль, взял ребят и дал возможность им, воспитанникам «Зенита», играть на уровне премьер-лиги. И тот сезон мы завершили вторыми. Значит, потенциал есть.

Не понимаю, зачем тратить деньги на легионеров. Я не верю, что в России нет талантливых молодых игроков. Проблема не в лимите на легионеров, а только в том, что им никто не дает возможности играть», – сказал Петржела. 

Что делать с Хаби Алонсо?18165 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЗенит
logoВластимил Петржела
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
15 минут назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
28 минут назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
59 минут назад
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
28 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
33 минуты назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
42 минуты назад
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48