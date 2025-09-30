«Арсенал» и Салиба продлили контракт до 2030 года
Вильям Салиба подписал новый контракт с «Арсеналом».
Клуб объявил о долгосрочном соглашении с 24-летним защитником, не уточнив срок. Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на пять лет, до 2030 года.
Фото: arsenal.com
Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году и начал играть за «канониров» с сезона-2022/23 после нескольких аренд. В текущем чемпионате Англии на его счету 5 матчей. Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Арсенала»
