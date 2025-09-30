  • Спортс
  • Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»
Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»

Вильям Салиба не захотел переходить в «Реал» из-за нехватки трофеев в «Арсенале».

У защитника, продлившего контракт с «канонирами», спросили, почему переезд в Мадрид привлекал его не так сильно, как Трента Александер-Арнолда.

«Он выиграл кое-какие трофеи с «Ливерпулем». Я же не выиграл ничего, не считая Суперкубка Англии, так что вот.

Я ничего не сделал для клуба и не могу думать об уходе. Хочу остаться и выиграть много трофеев.

Я люблю этот клуб и не могу уйти, ничем не отплатив ему. Я ничего не выиграл. Так что остаться здесь было моим первым вариантом», – сказал защитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
