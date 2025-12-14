«Лилль» вырвал победу у «Осера» на 88-й минуте матча, уступая 1:2 к 77-й – 4:3. В лайве победа оценивалась в 4,7% вероятности

«Лилль» победил в гостях у «Осера» в 16-м туре Лиги 1 (4:3).

Команды заканчивали матч 9 на 9. На 38-й минуте игрок «Лилля» Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 60-й защитник «Осера» Клеман Акпа заработал второе предупреждение и покинул поле. На 88-й два игрока обеих команд были удалены за драку.

«Осер» вел 2:1 до 77-й минуты. Затем «Лилль» сравнял, а через три минуты вышел вперед. На 83-й хозяева реализовали пенальти и сделали счет 3:3. На 86-й гости забили победный гол.

В прематче «Лилль» котировался у букмекеров фаворитом за 1.90. В лайве при счете 2:1 в пользу хозяев коэффициент на победу «Лилля» достигал 21.00 (около 4,7%).

