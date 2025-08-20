Дракслер о «ПСЖ»: «Когда пришел Неймар, это было невероятно – любой мечтает играть с такими футболистами, как он и Мбаппе. Я был горд носить футболку этого великого клуба»

Юлиан Дракслер с теплотой вспоминает время, проведенное в «ПСЖ».

Полузащитник выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год.

«Первые шесть месяцев [в «ПСЖ»] были, пожалуй, лучшими в моей жизни. Это было великолепно. С приходом Неймара и Мбаппе ситуация усложнилась. Эти два приобретения многое изменили для меня. С ними было приятно играть.

Когда появился Неймар... Я никогда в жизни не видел ничего подобного, это было невероятно! Именно поэтому я старался остаться в клубе как можно дольше. Я хотел увидеть, какого уровня достигнет Килиан . Находиться на поле с такими игроками – настоящее удовольствие, любой мечтает об этом.

Я любил этот клуб. «ПСЖ » немного безумен, как и я. Если подумать, они подписали Неймара за 222 миллиона евро, а три недели спустя – Мбаппе за 180 миллионов... В этом клубе всегда что-то происходит! В «ПСЖ» никогда не бывает скучно.

Я хорошо чувствовал себя в Париже, гордился тем, что носил футболку этого великого клуба и говорил: «Я играю за «ПСЖ». Мне нравилось, как мы играли, нам было весело на поле. Это великолепный клуб», – сказал полузащитник катарского «Аль-Ахли » в интервью Le Parisien.