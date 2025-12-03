У Холанда 33 гола в 24 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня забил «Фулхэму»

Эрлинг Холанд забил 33-й гол в сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 33-й гол в сезоне.

Норвежец отличился на 17-й минуте матча с «Фулхэмом » в 14-м туре АПЛ (5:4, второй тайм).

Холанд проводит 24-й матч в сезоне-2025/26. На счету форварда 21 гол за «Манчестер Сити » и 12 в составе сборной Норвегии.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь .