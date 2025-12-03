У Холанда 33 гола в 24 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня забил «Фулхэму»
Эрлинг Холанд забил 33-й гол в сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 33-й гол в сезоне.
Норвежец отличился на 17-й минуте матча с «Фулхэмом» в 14-м туре АПЛ (5:4, второй тайм).
Холанд проводит 24-й матч в сезоне-2025/26. На счету форварда 21 гол за «Манчестер Сити» и 12 в составе сборной Норвегии.
Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
