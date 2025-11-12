Гончаренко о падении результативности в РПЛ: «Цена одного очка очень высока, поэтому вот такая закрытая игра. Никто не думает о красивом футболе Лички в «Динамо»
Виктор Гончаренко рассказал, почему упала средняя результативность в РПЛ.
Виктор Гончаренко объяснил, почему снизилась средняя результативность в матчах Мир РПЛ.
«Сейчас все борются за очки. То есть цена одного очка — она очень высока. Поэтому вот такой закрытый футбол, где в первую очередь думают, как не совершить ошибку, которая приведет к пропущенному мячу. Это закрывается матч практически.
Мы сейчас видели, как поменялись «Сочи», «Пари НН», как «Акрон» играть начал на результат, как «Ростов», который там поначалу что-то строил. Все начали просто играть на результат, никто не думает о каком-то красивом футболе Лички, который был в «Динамо».
Все думают, как набрать очки, даже по одному», — сказал экс-тренер ЦСКА, «Краснодара» и «Пари НН» в эфире «Коммент.Шоу».
