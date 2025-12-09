Брейдо о жалобе ЦСКА в ЭСК: «Не можем быть довольны судейством в матче с «Краснодаром». Арбитры не уделяли достаточного внимания провокационным действиям игроков соперника»

Брейдо объяснил решение ЦСКА обратиться в ЭСК после матча с «Краснодаром».

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал обращение клуба в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Краснодаром» (2:3).

Клуб попросил рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса , которую защитник получил на 68-й минуте игры. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым .

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с «Краснодаром». Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков «Краснодара ». Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову , но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.

Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство», – сказал Брейдо.