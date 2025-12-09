Лунев о «Динамо» при Карпине: «Дисциплина была – своеобразная. Но уже бессмысленно об этом говорить. Что было, то было»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о дисциплине в команде при Валерии Карпине.
– Вы были правы, говоря об обоснованности критики за совмещение.
– Просто говорил свое мнение.
– Тот период, когда Карпин уезжал в сборную, плохо влиял?
– Нет. Глобально у нас ничего не менялось.
– Не считаете, что это совмещение плохо отразилось не на сборной, а прежде всего – на «Динамо»?
– На этот вопрос может ответить Валерий Георгиевич. Как он это ощущал и видел. Он взял определенные обязательства перед сборной и перед «Динамо», он может ответить. В его отсутствие в «Динамо» у нас был тот же план, что и при нем.
– Рубенс говорил о том, что Карпин держал команду за яйца. Жестко все было по отношению к игрокам.
– Дисциплина была, конечно. Такая, своеобразная. Но уже бессмысленно об этом говорить, что было, то было, – сказал Лунев.
Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.