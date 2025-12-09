Лунев о «Динамо» при Карпине: «Дисциплина была – своеобразная. Но уже бессмысленно об этом говорить. Что было, то было»

Андрей Лунев: при Карпине в «Динамо» была своеобразная дисциплина.

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о дисциплине в команде при Валерии Карпине.

– Вы были правы, говоря об обоснованности критики за совмещение.

– Просто говорил свое мнение.

– Тот период, когда Карпин уезжал в сборную, плохо влиял?

– Нет. Глобально у нас ничего не менялось.

– Не считаете, что это совмещение плохо отразилось не на сборной, а прежде всего – на «Динамо»?

– На этот вопрос может ответить Валерий Георгиевич. Как он это ощущал и видел. Он взял определенные обязательства перед сборной и перед «Динамо», он может ответить. В его отсутствие в «Динамо» у нас был тот же план, что и при нем.

– Рубенс говорил о том, что Карпин держал команду за яйца. Жестко все было по отношению к игрокам.

– Дисциплина была, конечно. Такая, своеобразная. Но уже бессмысленно об этом говорить, что было, то было, – сказал Лунев.

Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.