Пирс Морган: «Это лучший состав «Арсенала» за все то время, что я болею за них. Если мы выиграем АПЛ или ЛЧ, то сможем брать этот титул каждый сезон в течение следующих 20 лет»

Пирс Морган: этот состав «Арсенала» – лучший за все то время, что я болею за них.

Телеведущий Пирс Морган заявил, что нынешний состав «Арсенал» – лучший за все то время, что он болеет за команду.

«Это лучший состав «Арсенала» за все то время, что я болею за них. То есть с 1971 года. Я никогда не видел состав, который был бы лучше с точки зрения глубины и с точки зрения некоторых отдельно взятых игроков: есть Сака , Райс , Салиба , Габриэл , Райя – может, кто-то еще [встанет с ними в один ряд], может, Дьокереш, посмотрим.

У нас есть игроки, которые могут стать легендами «Арсенала». Некоторые из них уже на пути к этому. Недавно я составлял совместную сборную из игроков «непобедимого» состава и нынешней команды. Тогда в нее попали 5-6 игроков из «непобедимых». Это может измениться, если мы выиграем лигу.

Настали захватывающие времена, чтобы быть болельщиком «Арсенала». Думаю, Артета , у которого были непростые два первых сезона – я не был уверен в нем, как и многие болельщики «Арсенала» – собрал состав, который он хочет. Думаю, игроки ведут себя так, как он хочет, там нет примадонн, они выкладываются на 100%.

У нас не будет шанса лучше [чем сейчас]. Я думаю, если мы выиграем чемпионат или Лигу чемпионов, мы сможем брать этот титул каждый сезон в течение следующих 20 лет», – сказал Морган.

Морган – «Арсеналу»: «Просто выиграйте АПЛ, заткните наших соперников. Мы трижды были в роли подруги невесты, но так и не стали невестой. Теперь у нас есть свадебное платье. Это лучший шанс»